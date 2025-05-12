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PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Ali Fuat Önder'den Açıklama: "Kardeşimin tüm çabası bugünler içindi"

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Terör örgütü PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Önder, 'Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir kavşak geçildi. Dün, terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı üzerine kendisini lağvedeceği kongreyi tamamladığını açıklamasının ardından, örgüt bugün fesih kararını duyurdu.

Tv100'e özel açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder "Amasına, fakatın, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum" dedi.

KARDEŞLİK VE BARIŞ KAZANSIN İSTİYORUZ

Ali Fuat Önder "Kardeşimin tüm çabası bugünler içindi. Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyoru. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz.

Ben bayram tadında bir Türkiye sabahına uyanmak istiyorum. Herkesin yüzünün güldüğü,herkesin herkesle sarılıp sohbet ettiği, bu çatık kaşların olmadığı, bu kötü havanın bitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Torunlarımızın, çocuklarımızın bu ferahlıkta bir yaşam sürmesini istiyorum.

Çok güzel bir ufuk açıldı. Bunda tek etken, tek güç, tek emek veren Sırrı Süreyya değildi. Bunun birçok bileşeni var. En az onun kadar ya da ondan fazla emeği geçen insanlar olduğuna inanıyorum. Bu sadece ağabeyime ait, sadece onun başardığı ve becerdiği bir iş değil elbette." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Ali Fuat Önder'den Açıklama:
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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