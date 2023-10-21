Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile Akören ve Evciler köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Çanakcıoğlu, istek ve sıkıntılarını dinledi. Köy muhtarlarından devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, daha sonra devam eden yatırımları inceledi.

Pınarhisar Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Çanakcıoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile Akören ve Evciler köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Çanakcıoğlu, istek ve sıkıntılarını dinledi.

Köy muhtarlarından devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Çanakcıoğlu, daha sonra devam eden yatırımları inceledi.

Doğal gaz çalışması

Vize ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

GAZDAŞ yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, bu çalışmalar ile ilçenin büyük bir kısmının doğal gaz konforu ile taşınabileceğini belirtti.

Doğal gaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Özalp, en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.