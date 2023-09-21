Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, AKP'lilerin kendisini hedef gösterdiğini belirtti

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi nedeniyle bazı AKP'lilerin kendisini hedef gösterdiğini belirterek, 'Kendi çıkarlarına ters gelen ve rant taleplerine olumsuz cevap verdiğim kimi AKP'liler de yapmak istediğimiz proje üzerinden kara propagandayla bizleri hedef göstermeye çalışmaktadır. Ancak onlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi de bilmemeliler' dedi.

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesi nedeniyle bazı AKP'lilerin kendisini hedef gösterdiğini belirterek, "Kendi çıkarlarına ters gelen ve rant taleplerine olumsuz cevap verdiğim kimi AKP'liler de yapmak istediğimiz proje üzerinden kara propagandayla bizleri hedef göstermeye çalışmaktadır. Ancak onlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi de bilmemeliler" dedi.

Pertek Belediye Meclisi, mayıs ayında arıtma tesisi yapılmasına dair yer takası gündemiyle toplandı. Toplantıda takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı'na yetki verildi. AKP'li meclis üyeleri belediyenin arazi takası işlemine karşı çıktı.

Pertek Belediyesi'nin arazi takaslarında yürütülen yöntem ve takasın Fiyat Takdir Komisyonu'nun belirlediği değer üzerinden yapıldığını belirten Ruhan Alan şunları söyledi:

"ONLARA HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEYECEĞİMİZİ DE BİLMEMELİLER"

"Bu yöntemi ülkemizdeki birçok belediye kullanıyor. Yapılan takas işleminde bir kamu zararı yok. Aksine belediyemiz yaklaşık 1 buçuk milyon kar etmiştir. Belediye takas karşılığı verilen arsaları iller bankasının tespiti ile belirlenen bölgedeki arsa sahibi vatandaşlara vermiştir. Arsa takasına ret veya çekimser oy kullanan meclis üyesi kimi arkadaşlarımız siyasi görüş farklılığından dolayı, kimileri ise artıma tesisi yapılmayabilir fikrinden dolayı ret veya çekimser oy kullandılar. Tabi bunların dışında kendi çıkarlarına ters gelen ve rant taleplerine olumsuz cevap verdiğim kimi AKP'liler de yapmak istediğimiz proje üzerinden kara propagandayla bizleri hedef göstermeye çalışmaktadır. Ancak onlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi de bilmemeliler. İller bankasına arıtma tesisi yeri tespit edilmesine destek vermesi için resmi yazı yazdık. İller Bankası dan gelen uzman kişiler uygun yerin belirlemesinde öneride bulundular. Kot farkından dolayı baraj kenarında olması gerekli. Çevreye verilecek olası olumsuz etkiye istinaden tesisin kapalı ve koku gidericili bir proje dahilinde yapılabileceği bilgisi resmi yazışmalarda verildi.

"TAKASTAN KAR ELDE ETTİK"

Ortada bir rant oluştuğunu düşünmüyorum, Pertek Belediyesi belirttiğim gibi yaklaşık 1,5 milyon TL kar elde etmiştir. Halkın seçtiği belediye meclis üyelerimizden de meclis kararı ile yetki alarak arıtma tesisi kararı aldık. Seçimler yaklaşıyor. Konuyu yanlış anlayan iyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ediyorum; elbette ki birçok kişi bu durumu farklı yerlere çekmeye kalkışacak. Alınan yer ile verilen yerler arasında değer farkları var. Bu da aradaki farkın oluşmasındaki ana sebep.

"ASILSIZ İDDİALARA KARŞI HEM BELEDİYEMİZİN HEM DE ŞAHSIMIN YASAL HAKLARI SAKLI KALMAKLA BİRLİKTE, HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIMI DA BİLDİRMEK İSTERİM"

Belediyemizden özel çıkar beklentileri olup karşılık bulamayan kişiler ile siyaseten muhalif görüşteki kişilerin tepkileri ön planda. Son 20-30 yıl içerisinde aynı yöntem ile birçok arsa trampası ve arsa satışı yapıldı. Örneğin geçen dönemki belediye yönetimi yapmış olduğu bir kamulaştırma karşılığında alınan arazinin 4 katı karşılığında arazi takası yapmış; daha önceki belediye yönetimi ise yine kamulaştırma sonucunda alınan arazi karşılığında yaklaşık 10 katı fazla araziyi vermiştir. Hassas dönemdeyiz, seçim yaklaşıyor. Tarafıma yönelik itibarsızlaştırma çalışması kimi vatandaşımızı olumsuz tepkiler yapmasına sebebiyet veriyor. Art niyetli vatandaşlarımız şunu bilsinler ki, yapılan asılsız iddialara karşı hem belediyemizin hem de şahsımın yasal hakları saklı kalmakla birlikte, hukuki yollara başvuracağımı da bildirmek isterim."