Pazar ziyaretinde vatandaşla İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Güzel mi fiyatlar? - Haberler

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Pazar ziyaretinde vatandaşla İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Güzel mi fiyatlar?

Haberler.com - Politika
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Arnavutköy'de pazar yerini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fiyatların yüksek olduğundan dert yanan bir vatandaş arasında ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu, "Güzel mi fiyatlar?" diye soran vatandaşa, "Güzel olur mu, nesi güzel?" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de semt pazarını ziyaret edip hem esnafa kolaylıklar diledi hem de vatandaşların sorunlarını dinledi.

"FİYATLARA BAKIYOR MUSUNUZ?"

Ziyareti esnasında vatandaşın önünü kesen bir vatandaş, "Fiyatlara hiç bakıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu bu soruya "Bakıyorum, bakmaz olur muyum? İçim yanıyor" karşılığını verdi.

"GÜZEL Mİ FİYATLAR?"

Diyaloğun devamında vatandaş, İmamoğlu'na "Güzel mi fiyatlar?" şeklinde bir soru daha yöneltti. İmamoğlu bu soruya da "Güzel olur mu, nesi güzel?" yanıtını verdi.

Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut kemal :

Tam provakatör suya iett'ye her ay zam yapmaya çalışan teröristleri belediyeye dolduran utanmadan provakasyon yapıyor sadece bizim ülkede tutuklanmaz bunu yapan.

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