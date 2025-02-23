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Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştiriliyor. Kongre başlamadan kesinleşen MKYK listesinde yer alan isimler kadar yer almayan isimler de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeğenini tanıştıran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yeni MKYK listesinde yer almadı.

1607 delegenin oy kullanacağı AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor. On binlerce kişinin katıldığı kongrede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kongrenin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti'nin MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer alırken yer almayan isimler de dikkat çekti.

ÖZLEM ZENGİN LİSTEDE YER ALMADI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı. Kongreye katılım sağlayan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "8. Olağan Büyük Kongremiz…" notunu düştü.

Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

YEĞENİNİ ERDOĞAN'LA TANIŞTIRMIŞTI

Özlem Zengin, Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtmıştı. Canlı yayınlanan törende yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz almış ve Cumhurbaşkanı'na dönerek "Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demişti. Zengin daha sonra "Arif'ciğim neredesin?" diye seslenmiş ve "Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı. Zengin'in çağrısı üzerine salonda beklenmedik bir durum yaşanmıştı. Aynı ismi taşıyan iki Arif Dağhan birden ayağa kalkmıştı. Grup Başkanvekili "yeğenim olan" diye açıklama yapınca, diğer hakim adayı yerine oturmuştu. Yeğen Arif Dağhan kendini Cumhurbaşkanı'na tanıtmıştı.

Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Bu kadın gittiğine göre 5-6 puan oy artırır akp tüh bu kadıni nasıl almadılar oylari düşerdi

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Türkiyeyi gelecek 100 yıla hazırlayacak gerici güzel beyinler.

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Haber YorumlarıSefa Altun:

Vah vahhh çok üzüldüm...

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

sükürler olsun meclis tartismalarinda yani bu itici ve yalanci yagci kadini artik dinlemek zorunda kalmayacagiz demektir.

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Haber YorumlarıQuantum:

Milletvekili kürsüde kalp krizi geçirirken Allah'ın gazabı böyle olur diyen zat buydu diye hatırlıyorum

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Haber YorumlarıŞehmuz Ceylan:

Bu kadından korkulur. Kadın eşcinsel filme 2 sefer gitmiş.

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Haber YorumlarıÜmit TV:

bunların hepsi aynı çürümüş bir toplum mu istiyorsun o zaman akp ile devam

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Haber Yorumlarıalperen84:

isabet olmuş

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

kadınlardan yönetici olamaz. sonu hüsran.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

plan hepsi. halkin gicik kaptigi insanlari bi siz gözükmen bu ara diyorlar. yeni yeni yüzler gelcek. yoksa secimi kaybedeceklerini biliyorlar. cakallar

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