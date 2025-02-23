1607 delegenin oy kullanacağı AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor. On binlerce kişinin katıldığı kongrede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kongrenin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti'nin MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer alırken yer almayan isimler de dikkat çekti.

ÖZLEM ZENGİN LİSTEDE YER ALMADI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı. Kongreye katılım sağlayan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "8. Olağan Büyük Kongremiz…" notunu düştü.

YEĞENİNİ ERDOĞAN'LA TANIŞTIRMIŞTI

Özlem Zengin, Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtmıştı. Canlı yayınlanan törende yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz almış ve Cumhurbaşkanı'na dönerek "Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demişti. Zengin daha sonra "Arif'ciğim neredesin?" diye seslenmiş ve "Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı. Zengin'in çağrısı üzerine salonda beklenmedik bir durum yaşanmıştı. Aynı ismi taşıyan iki Arif Dağhan birden ayağa kalkmıştı. Grup Başkanvekili "yeğenim olan" diye açıklama yapınca, diğer hakim adayı yerine oturmuştu. Yeğen Arif Dağhan kendini Cumhurbaşkanı'na tanıtmıştı.