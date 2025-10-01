Haberler

Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'ın Destekçisi Oldu

Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'ın Destekçisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın önünde fotoğraf paylaşıp, Türk mühendislerine ve işçilerine güvendiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın önünde çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi ziyaretlerinde milli muharip uçak KAAN'ın önünde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, "1973'te başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN, fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.