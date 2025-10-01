Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'ın Destekçisi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın önünde çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak, "Sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi ziyaretlerinde milli muharip uçak KAAN'ın önünde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, "1973'te başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN, fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" ifadelerini kullandı.