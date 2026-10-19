Özgür Özel, DEM Parti eş başkanlarıyla Terörsüz Türkiye sürecini görüştü

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında, bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı, karlı çıkar." dedi.

Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'nde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, ziyaretleri için eş genel başkanlara teşekkür etti.

Özel, bir ülkede demokrasinin varlığının, muhalefetin özgür olması, rahat bir şekilde görevini yapmasıyla ölçüldüğünü söyledi.

Muhalefete düşen görevin ise partiler arası diyaloğu sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürmek olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki barış sürecinde, terörün sona ermesi, silahların bırakılması, çatışmaların bir daha geri gelmemek üzere son bulmasında, bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin zararı yoktur. Buradan herkes faydalı çıkar, karlı çıkar. Hem ülke yeni acıları yaşamaz hem de bundan sonra silahlanmaya, savunma harcamalarına, terörle mücadeleye değil, kalkınmaya bütçe ayrılır. Ülkenin geleceğine yatırım yapılır. Biz, bu noktada 'Tarihin doğru tarafında yer almak gerekir' dediğimiz ilk günkü tutumumuzu son ana kadar değiştirmedik ve bu durumumuzu tekrar teyit ediyoruz."

"Sürecin işlerlik kazanması gerekiyor"

Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Meclis'te oluşturulacak izleme komisyonuyla ilgili soru üzerine, komisyonun tarifi ve süreçteki rolüyle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmelerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun altında imzaları olduğunu anımsatan Özel, "Raporun 6. kısmıyla ilgili gerekli yasama faaliyeti yapıldı. Onun ilerlemesine yönelik bir an önce Milli Güvenlik Kurulu'na ilgili kamu otoritesinin teyit ve tespit işlerini yapması, sürecin işlerlik kazanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Çerçeve yasa uygulamaya geçsin"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da ev sahipliğinden ötürü Özel'e teşekkür ederek, "Terörsüz Türkiye" sürecini, ekonomiyi ve dış politikayı görüştüklerini aktardı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile yeni bir döneme girildiğine işaret eden Bakırhan, "Çerçeve yasa uygulamaya geçsin, yapılan hukuki düzenlemeleri toplum bekliyor." dedi.

Bakırhan, yasanın uygulanması için topluma, meslek örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere ve Meclis'e büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis Başkanımız da bu konuda bir sorumluluk almalı, bir an önce bu yasanın uygulanması, gerekli adımların atılması için yol açmalıdır. Meclis izleme kurulunun bir an önce oluşturulması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin de bu kurulda bulunmasının bir yolu bulunmalı. Yeni Parti, hep yapıcı ve olumlu bir rol oynadı. Bu vesileyle Özgür Özel'e ve Yeni Parti yönetimine teşekkürlerimi iletmek istiyorum."

Genel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili soruya karşılık Bakırhan, "Biz DEM Parti olarak 7 gün 24 saat sahada, sokakta olan bir partiyiz. Bir seçim kararı alınır, partiler buna 'evet' derlerse en hazırlıklı partilerden biriyiz ama şu an öyle bir gündemimiz yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA