Özgür Özel, CHP'nin Kuruluş Yıldönümünde Mezarlık Ziyareti Gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, CHP'nin önceki genel başkanlarından Altan Öymen ile Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü'nün İstanbul'daki mezarlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Öymen ile İnönü'nün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirlerinde okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti.

Özel, kabirlere su dökerek karanfil bıraktı.