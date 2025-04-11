Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayımlanan "Yeni Bir Sabah" programına katılarak sunucu İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve Saraçhane'deki protestoların başladığı 19 Mart haftasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Canlı yayında "Bunu ilk kez açıklıyorum" sözleriyle o haftaya ilişkin gündem yaratacak bir bilgiye ulaştıklarını belirten Özel "CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı" dedi.

"GÜÇLÜ BİR EKİP YAPIN, BURADA YATIN"

Güçlü bir ekip hazırlayıp Saraçhane'de yatmaları talimatını vererek operasyonun önüne geçtiklerini belirten Özel "Güçlü bir ekip yapın. Burada yatın dedim. Özgür Karabat 7 gün burada yattı. Gökhan Zeybek 7 gün burada yattı. Veli Ağababa 7 gün burada yattı. Ulaş Karasu 7 gün burada yattı.

"150 GENÇ BURADA YATTI KAYYUMA KARŞI"

Ankara İl Başkanlığından, Gençlik Kollarımızdan 150 genç burada yattı kayyuma karşı. Biz bu binayı o kayyuma teslim edersek Türkiye demokrasisini teslim ederiz. Çünkü bu bina öyle herhangi bir bina değil" dedi.