İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

İmamoğlu hakim karşısında! Siyasi yasak istenen ilk dava başladı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Bunu ilk kez açıklıyorum" sözleriyle çok konuşulacak bir bilgiyi paylaştı. Özel "19 Mart haftası CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı. Güçlü bir ekip hazırlayıp Saraçhane'de yatmaları talimatını verdim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yayımlanan "Yeni Bir Sabah" programına katılarak sunucu İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve Saraçhane'deki protestoların başladığı 19 Mart haftasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

Canlı yayında "Bunu ilk kez açıklıyorum" sözleriyle o haftaya ilişkin gündem yaratacak bir bilgiye ulaştıklarını belirten Özel "CHP'ye kayyum, İBB'ye kayyum, İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı" dedi.

"GÜÇLÜ BİR EKİP YAPIN, BURADA YATIN"

Güçlü bir ekip hazırlayıp Saraçhane'de yatmaları talimatını vererek operasyonun önüne geçtiklerini belirten Özel "Güçlü bir ekip yapın. Burada yatın dedim. Özgür Karabat 7 gün burada yattı. Gökhan Zeybek 7 gün burada yattı. Veli Ağababa 7 gün burada yattı. Ulaş Karasu 7 gün burada yattı.

"150 GENÇ BURADA YATTI KAYYUMA KARŞI"

Ankara İl Başkanlığından, Gençlik Kollarımızdan 150 genç burada yattı kayyuma karşı. Biz bu binayı o kayyuma teslim edersek Türkiye demokrasisini teslim ederiz. Çünkü bu bina öyle herhangi bir bina değil" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıOsman Köse:

asıl senin bulunduğun makama hatta tüm partiye kayyum atanması lazım

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

senden mi korktular lolipop

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kaya:

Ne halt ettiklerini biliyorlar. Başlarına gelecek şeyleri de tahmin edip ona göre algı planlaması yapıyorlar. Milleti sokağa dökmeye çalışıyorlar ancak millet bu tuzağa düşmüyor.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

kafayı sıyırmış deli dana gibi saçmalıyor aklanınp gelin

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

bu saydıklarının üçü ateş olsa, cürmünüz kadar yer yakarsınız %25 partisi.. ne baronuz, ne baronunuz sizi iktidara getiremeyecek

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

buda by kemalden de şuursuz çıktı yaw. keşke by kemal tekrar dönse. efsane geri döööönnn :D

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Hiç inandırıcı değil. Özgür efendi birşeyler söylüyor, sonuca bakıyorsun iftira. Asılsız bir söylem çıkıyor. Bence Özgür efendiyi kandırıyorlar, ona yanlış bilgi veriyorlar, oda hooopp atlıyor.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk usta:

sende kendini böyle mutlu et

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıduygusal:

bence erdoğan kendi kayyum atmak istemedi..eğer kayyumda atasaydı o zaman halkın gözünde çok fazla düşerdi.. halk der daha önce ikinci seçimle alamadığını kayyumla almak istiyor.. erdoğan gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimine konsantre oluyorudr. ekremi düşürelimde gerisi büyük sorun değil diyordur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.