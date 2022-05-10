Ümit Özdağ, 'Sığınmacı konusunda en tutarlı biziz' diyen Kılıçdaroğlu'nu televizyonda tartışmaya davet etti: Şike yapıyorsunuz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden televizyonda sığınmacılar konusunu tartışmaya davet etti.

KILIÇDAROĞLU: 2011'DEN BERİ EN TUTARLI SÖYLEMLER CHP'NİN

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılar konusunda CHP'nin en net parti olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik. Biz dile getirdikçe egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Artık sokaktaki vatandaş da hangi partiden olursa olsun elini vicdanına koyduğunda evet CHP doğruları söylemiştir diyor" ifadelerini kullandı.

TWİTTER'DAN DAVET

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söyledikleri üzerine Twitter'daki kişisel hesabından bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu,sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011'den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk Milleti'ne karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor." dedi.