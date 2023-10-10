Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Karabük'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Değirmenci, genel başkan yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, genel sekreter Ahmet Çolak ve şube başkanı Kenan Yılmaz ile Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Değirmenci ve beraberindeki heyet, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Son olarak AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ı ziyaret eden Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, "Ben kendi evimdeyim, misafir değilim. Burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Biz 22 yıldır Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürüyoruz. Ülkemizin çalışma hayatının emek hareketinin bir tarafını temsil ediyoruz HAK-İŞ'le birlikte. Bu temsil içerisinde ne zaman başımız sıkışsa ne zaman işimiz iyi gitmese soluğu Cumhurbaşkanımızın yanında alıyoruz. Sağ olsun kendileri de HAK-İŞ'i sadece bir işçi kuruluşu olarak değil, Türkiye'nin çok önemli değerlerinden biri gördüğü için de taleplerimizi dikkate alarak sorunlarımızın çözümünde çok ciddi emekler sarf ediyor, gayretler gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, yerel seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, "Nasıl ki Türkiye'de genel seçimlerde Cumhur İttifakı büyük bir başarı elde ettiyse yerel seçimlerde de yine Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde büyük bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Hep beraber o kulvarda da koşacağız. Koşturup elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Allah memleketimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hep beraber milletin beklentilerine cevap verecek kadroların iş başına gelmesini nasip etsin." diye konuştu.