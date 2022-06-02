Ömer Çelik: "Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir" - Haberler

Ömer Çelik: "Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir"
AA - Hakan Dündar - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.(4)
AA / Hakan Dündar - Politika