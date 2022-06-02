Ömer Çelik: "Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.(4) AA / Hakan Dündar - Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Ömer Çelik: 'Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir' - Haberler

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