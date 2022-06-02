Ömer Çelik: "Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir" - Haberler

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Ömer Çelik: "Türkiye'ye milli güvenliği konusunda şaka yapılmayacağının herkesin farkında olması gerekir"

AA - Hakan Dündar - Politika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu.(4)

AA / Hakan Dündar - Politika

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