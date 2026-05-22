NATO Dışişleri Bakanları, İsveç'te bir araya geldi

NATO Dışişleri Bakanları, bu yaz Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi liderler zirvesi öncesinde İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi.

İttifakın en yeni üyesi İsveç'in tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Helsingborg kentinde Ukrayna, savunma ve İran gündemleriyle başladı. Toplantının açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Önümüzde çok önemli bir toplantı var. Lahey'deki zirvenin sonucunu ve Ankara Zirvesi'ne nasıl ilerleyeceğimizi ve onu nasıl başarıya ulaştıracağımızı ele alacağız" dedi.

NATO topraklarının her yerinde savunma harcamalarının arttığını ve bunun geçen yıl Avrupa ve Kanada'da beklenmedik boyutlarda olduğunu ifade eden Rutte, "Savunma harcamaları, zamanla ABD ile eşitleniyor" dedi.

NATO'nun topraklarını savunabilecek kapasiteye sahip olmak için bu paraya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rutte, sanayi üretiminin NATO topraklarının tamamı için büyük bir mesele olduğunu ve Ankara'daki zirvede de "büyük bir mesele" olarak ele alınacağını ifade etti.

Rutte, Ukrayna'nın da gündemde olduğunu ifade ederek, "Ukrayna'yı savaşta mümkün olduğunca güçlü tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmalıyız" dedi.

Toplantı gündeminde İran ve Hürmüz Boğazı'nın da yer aldığını belirten Rutte, "Seyrüsefer özgürlüğü, ciddi bir şekilde tehdit altında bulunuyor ve birçok ülkenin zaten çok önemli askeri ekipmanı, operasyon bölgesine yakın yerlere önceden konuşlandırdıklarını biliyorum. Dolayısıyla bir sonraki aşamada topluca nasıl yardımcı olabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Bunların hepsi bugün ele alacağız" ifadelerine yer verdi.

Toplantı öncesinde İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmar Stenergard ise, İsveç'in NATO'ya katılımından iki yıl sonra ilk NATO bakanlar toplantısına ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. İsveçli bakan, bugünkü toplantının Ankara'daki NATO Zirvesi yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. - HELSİNGBORG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı