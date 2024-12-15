Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Destici, "Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması" programının ardından, Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabristanına gitti.

Burada, merhum Yazıcıoğlu'nun ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Destici'ye, Sakarya'nın Erenler ilçesinin Belediye Başkanı Şenol Dinç, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman ve genel başkan yardımcıları eşlik etti.