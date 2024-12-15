Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek ruhu için Kur'an okudu ve dua etti.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
Destici, "Yesevi'den Tacettin'e Alperen Buluşması" programının ardından, Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabristanına gitti.
Burada, merhum Yazıcıoğlu'nun ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Destici'ye, Sakarya'nın Erenler ilçesinin Belediye Başkanı Şenol Dinç, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman ve genel başkan yardımcıları eşlik etti.