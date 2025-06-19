Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Özgür Özel'in ziyareti sonrasında kendisine yapılan 'baba ocağına dönüş' davetine ilgili kurullarla görüşme cevabı veren Muharrem İnce'nin gelecek hafta yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda partiye katılması bekleniyor.

ÖZEL, İNCE'Yİ BABA EVİNE DAVET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün (19 Haziran) Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat süren görüşmenin ardından konuşan CHP lideri Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak" diyerek, İnce'yi CHP'ye davet etti.

İNCE KAPIYI KAPATMADI

Özel'in ardından konuşan İnce ise, "Bu zorlu süreçte kişisel hırslarımızı değil, ortak hayallerimizi, ortak iyileri düşünmek zorundayız. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp; birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkarmalıyız. Bu ziyareti çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım, görüşlerini dinleyip en kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" dedi.

GRUP TOPLANTISINDA ROZETİ TAKACAK

İki liderin ortak açıklamasının ardından Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarihin netleştiği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre, İnce'nin kurmaylarıyla değerlendirme yapıp 24 Haziran Salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.