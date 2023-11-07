Muğla'da Kayıp Zafer Partisi İlçe Başkanı Ölü Bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre iki gündür kendisinden haber alınamaması nedeniyle arama çalışması başlatılan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin'in (59) cep telefonundan son olarak Ortaca-Fethiye Karayolu Kocabel mevkiinde sinyal alındığı tespit edildi. Ekipler olay yerine gidince Ramazan Şahin'in aracı içerisinde cansız bedenini buldular. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA