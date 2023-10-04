MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatının görüntüleri paylaştı.

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 16 hedefin imha edilip, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" notu düşüldü.