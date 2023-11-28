Mor Dayanışma Üyesi Didar Gül, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti

Deniz Poyraz davasının karar duruşması sonrası yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hakaret davası açılan Mor Dayanışma Üyesi Didar Gül beraat etti.

SULTAN EYLEM KELEŞ

Deniz Poyraz davasının karar duruşması sonrası yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hakaret davası açılan Mor Dayanışma Üyesi Didar Gül beraat etti. Savcı mahkemeye sunduğu mütalaasında Gül'ün 'suç işleri bakanı' sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraatini istedi. Mahkeme de savcının mütalaasına uyarak Gül hakkında beraat kararı verdi.

İzmir'de Deniz Poyraz'ın karar duruşması sonrası Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun eyleminde konuşma yapan Mor Dayanışma üyesi Didar Gül, "Tek tek en sorumludan, o suç işleri bakanı olan Süleyman Soylu denen adamdan, hem ondan hem polislerden hem de onu abicim diye karşılayanlardan, hepsinden tek tek hesap soracağız" ifadeleri nedeniyle gözaltına alınmış, hakkında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle kamu davası açılmıştı.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaasında Didar Gül'ün konuşmasında kişiyi işaret eden nitelikte bir hakaret ifadesi kullanmadığını, İçişleri Bakanlığı'na dönük sözlerinin de eleştiri niteliğinde olduğunu, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti de Didar hakkında beraat kararı verdi.