MİT Başkanı Kalın'dan, İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için yayımladığı başsağlığı mesajında, Ortaylı'nın ilim camiasına olan katkılarını ve tarih bilincini genç kuşaklara aşılamadaki rolünü vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı yayımladı.

MİT Başkanı Kalın, Ortaylı için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin yetiştirdiği müstesna ilim ve irfan insanlarından biri olan kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevindiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
