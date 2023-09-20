Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Gazilerle Bir Araya Geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla tedavi gören gazilerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziler Günü dolayısıyla beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile tedavi gören gazilerle bir araya geldi. İlk olarak Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğüne giden Bakan Güler ve beraberindeki Komutanlar daha sonra Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Tedavi süreçleri devam eden gazilerle yakından ilgilenen, tedavi süreçlerine ilişkin bilgi alan Bakan Güler, gazilerin taleplerini dinledi.