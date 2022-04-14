"Millet İttifakı'nda değiliz" diyen Karamollaoğlu'ndan siyasette dengeleri değiştirecek çıkış: Üçüncü ittifak olabilir

Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, GELECEK Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte 6'lı masanın üyelerinden biri olan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak üçüncü ittifak çıkışı geldi. Daha önce sık sık Millet İttifakı'nda yer almadıklarını belirten Karamollaoğlu, muhtemel bir üçüncü ittifakla ilgili olumlu sinyaller verdi.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR"

Karar TV'ye konuşan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin de değişmesinden bahsederek üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.

"YENİ YOLLAR ARAMAK İCABET EDER"

Karamollaoğlu, detaya girmek için erken olduğu belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti: "Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir."

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