MHP Tire İlçe Kongresinde Arif Demirkan, yeniden başkanlığa seçildi

Mhp Tire İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde mevcut başkan Arif Demirkan yeniden seçildi.

Hangar Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede tek liste halinde seçime gidildi. Demirkan, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa getirildi.

Kongrede konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. İzmir'in yerel yönetimde büyük sorunlar yaşadığını öne süren Osmanağaoğlu, şöyle dedi:

"Allah'ın izniyle Mart 2024'te de yapılamaz deneni yapacak başarılamaz denileni başaracağız. Nasıl ki bıçak sırtındaki milli bekamızı savunduk, kendisini diken üstünde yaşamaya mahkum eden yerel yönetimlerin pençesinde kıvranan vatandaşlarımızı da savunacağız. Çünkü biliyoruz ki istikrar ve hizmet için uyumlu bir yönetim şarttır."