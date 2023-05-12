O mesajın kendisiyle ilgisi var mı? MHP'li Yönter'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, konuk olduğu programda Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara "Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Sinan Ateş'in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP'ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır" sözleriyle yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'e gündemdeki konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili kendisine gönderildiği öne sürülen bir WhatsApp mesajıyla ilgili iddialara yanıt veren Yönter, "Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Sinan Ateş'in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP'ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır. Bunu siz nasıl yaptınız, bunu nasıl servis ettiniz?" dedi.

İzzet Ulvi Yönter'in açıklamalarından satırbaşları;

"Ortaya çıkan çarpıcı gerçekler hepimizin yüreğini burkmuştur. İnsanların özel hayatlarına, kişisel haklarına, mahremiyetine, dokunulmazlığını tehdit etmek, montajla, dublajla olmayan görüntüleri varmış gibi göstermeye çalışmak alçaklıktır, hukuksuzluktur, ahlaksızlıktır. Demokrasi ve özgürlük itibarımızı hiçbir şekilde lekeleyemeyecekler, Türkiye'nin yürütüşüne sekte vuramayacaklar.

"BU FETÖ'CÜ ALÇAKLARA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Allah bizleri kafir oyunlarından korusun. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye mesajı, gereğini neyse, hakkını millet sandıkta verir. Demokratik mücadeleyi bel altı vuruşlarla engellemeye çalışmak klasik bir FETÖ taktiğidir. Bu FETÖ'cü alçaklara teslim olmayacağız.

"BUNLARIN HAKKINDAN HUKUK KANALIYLA GELMEMİZ LAZIM"

Bizi uçuruma çekmeye çalışan bir operasyon sürecinin tanığıyız, görüyoruz. Bunun eski Türkiye'de de örnekleri var, bugün de örnekleri var, yarın da örnekleri olacak. Biz devlet olarak kara kampanyalara müsaade etmememiz lazım. Faillere ortam açmamamız lazım. Bunların hakkından hukuk kanalıyla gelmemiz lazım.

"MHP'YE KAN SIÇRATMAYA ÇALIŞANLAR ALÇAKTIR"

Alakam olmadığı halde bir WhatsApp mesajını tertip ettiler. Sinan Ateş'in katili cezaevinde, azmettireni cezaevinde. Cinayetle ilgili MHP'ye kan sıçratmaya çalışanlar alçaktır. Bunu siz nasıl yaptınız, bunu nasıl servis ettiniz? Şimdi bakın sabrınıza sığınarak bir gazeteci Recep Canpolat, FETÖ ile nasıl bağlantısı olduğu ortada, bütün her şey burada. Bu itibar suikastini bu yapıyor. Bütün hepsi burada, bütün yazışmalar. Bu şu anda burada ama bağlantısı da yurt dışında. Bizim politikalarımızı eleştirebilirsiniz, bizim üslubumuzu, yaklaşımımızı, programımız karşımıza geçin karşılaşalım ama bel altı vurmayın, iftira atmayın, günah, yazık. Türkiye bu işten artık bıktı.

Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulmayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulmayacaksınız, reva mı bu?

"CUMHUR İTTİFAKI'NA KORKUNÇ BİR SALDIRI VAR"

Cumhur İttifakı'na korkunç bir saldırı var. Burada emniyet birimlerimizin, cumhuriyet savcılarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Mutlaka hukuk önünde hesaplaşacağız.

"CUMHUR'UN MUAZZAM ZAFERİNİ GÖLGELEMEK İSTİYORLAR"

14 Mayıs'ta Cumhur'un muazzam zaferini gölgelemek istiyorlar. İttifakımızı baltalamak istiyorlar. Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan, hoplasanız da zıplasanız da deliye de dönseniz. 14 Mayıs'ta aziz millet evladını size yedirmeyecek. Emperyalizme kul, köle mi oldun? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli demek istikbal ve istikrar demek. Dik baş, tok karın, mutlu yarın demek. Türkiye yüzyılı demek. Peki sayın Kılıçdaroğlu sana bakınca ne demeli? Sana bakında terörist Demirtaş'ı görüyoruz. Mehmetçik'e kurşun sıkan katilleri görüyoruz. Sana bakınca güney sınırlarımız boyunca terör koridoru açmak için yanıp tutuşan küresel mihrakları görüyoruz. Sana bakınca Türk ve Türkiye düşmanlarını görüyoruz."