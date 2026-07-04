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MHP'li Küçük: Diyarbakırlı hemşehrilerimiz bu meseleye sahip çıkıyor

MHP'li Küçük: Diyarbakırlı hemşehrilerimiz bu meseleye sahip çıkıyor
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MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Diyarbakır Eğil İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bölücülük ve terörizme karşı mesajlar verdi. Kongrede Hasan Kara, Eğil İlçe Başkanı seçildi.

EĞİL İLÇE KONGRESİ'NE KATILDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte Eğil İlçe Kongresi'ne katıldı. Eğil Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Küçük, "Bizim meselemiz bölücülükle, bizim meselemiz terörizmle. Aramıza kan girmesin, aramıza göz yaşı girmesin. Acılarımız bir, sevinçlerimiz bir, kıblemiz bir, tarihimiz bir. Bizi kimse bölemez" dedi.

Yapılan seçimin ardından Hasan Kara, Eğil İlçe Başkanı olarak seçildi.

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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