MHP'li Belediye Başkanları Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Manisa'nın MHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Manisa'nın Milliyetçi Hareket Partili(MHP) Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette MHP'li belediye başkanlarına MHP MYK Üyesi Ali Uçak eşlik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Kayda, Kula Belediye Başkanı Tosun ve Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk, Genel Başkan Bahçeli'ye ilçelerindeki çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin sonundan hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, belediye başkanları ile Salihli, Kula ve Sarıgöl'e bol bol selam gönderdi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daha sonra MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret etti. - MANİSA