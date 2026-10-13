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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu TBMM'deki makamında kabul etti

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu TBMM'deki makamında kabul etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, nazik kabulleri için Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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