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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Eskişehir il başkanlığını ziyaret ederek teşkilatın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda yerel çalışmalar değerlendirildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Eskişehir il başkanlığını ziyaret etti.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Eskişehir il başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyarette Yönter'e, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Yıldız, Fatih Yaşar, geçmiş dönem MYK üyesi Nevzat Ünlütürk ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi Taner Gökçek eşlik etti. Yönter, İl Başkanı İsmail Candemir'den teşkilatın faaliyetleri hakkında bilgi alırken, ilçe yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, parti çalışmaları, yerel teşkilatların faaliyetleri ve ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektiren MHP heyeti, kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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