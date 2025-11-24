Haberler

MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engelli vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarına dikkat çekerek, bu konuda MHP’nin kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini açıkladı ve Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik planladıklarını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Bizler, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin her ihtiyacını gözeten, zor anlarında yanlarında olmayı ilke edinmiş samimi ve dürüst bir kadroyuz." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen gün dolayısıyla her yıl 3 Aralık'ta engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Bu özel günün yalnızca bir hatırlatma değil, toplumsal vicdanı diri tutma, devlet, millet dayanışmasını güçlendirme ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımları daha kararlı bir şekilde atma günü olduğuna inandıklarını vurgulayan Yurdakul, MHP'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı doğrultusunda, engelli vatandaşlar başta olmak üzere, Türk milletinin her bir ferdinin mutlulukta ve tasada her zaman yanında olduğunu aktardı.

Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bizler, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin her ihtiyaçlarını gözeten, zor anlarında yanlarında olmayı ilke edinmiş samimi ve dürüst bir kadroyuz. Milliyetçi Hareket Partisi Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak bu sene de anlamlı ve duygu yüklü bir etkinlik planladık. Tüm il ve ilçe KAÇEP teşkilatlarımızın yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin de kamuoyuyla buluşacağı, bunun yanı sıra birçok sürprizin de yer alacağı bir etkinlik icra edeceğiz. Bu farkındalık günlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak, engelli bireylerimiz ve ailelerinin yaşadığı sorunları, bu sorunları çözmek için geliştirdiğimiz politikaları da gündeme getiriyoruz. Engelli konfederasyonları, federasyonları, vakıfları ve dernekleri başta olmak üzere dokunduğumuz her bir yüreğin samimi taleplerini hayata geçirmek için mücadelemize bir gün bile ara vermeden devam edeceğiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Dünya Engelliler Günü kapsamında 29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te, MHP Genel Merkezi'ndeki Gün Sazak Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
