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MHP Antalya İl Başkanlığı İftar Programında Birlik Mesajı

MHP Antalya İl Başkanlığı İftar Programında Birlik Mesajı
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MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, yüzlerce kişi bir araya geldi. MHP İl Başkanı Sadullah Güneş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, mübarek ayda sevgi ve hoşgörünün önemini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yüzlerce kişi bir araya geldi.

Mhp Antalya İl Başkanlığı tarafından Cam Piramit'te düzenlenen iftar programında yüzlerce kişi bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Programda konuşan MHP İl Başkanı Sadullah Güneş, "Bu mübarek ayda kin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörü, ayrışmanın yerine birlik ve beraberliği koymak en büyük vazifemizdir. Çünkü bizler aynı toprağın, aynı bayrağın ve aynı medeniyetin evlatlarıyız. Tarihimiz boyunca zor zamanları birbirimize kenetlenerek aştık. Bugün de aynı ruhla, aynı inançla hareket etmeliyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul buyursun. Önümüzdeki günlerde kavuşmayı dilediğimiz Kadir Gecemiz ve Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Düzenlenen iftar programına MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra kurum, kuruluş ve STK başkanları ile çok sayıda partili katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

simdi sıradaki Antalya muhittin acaba nasıl ele geçirmek İstanbul tamam

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Allah dan vijdan rahat boynuna tasma takıldı oy vermeyi durdurdum aferin Yozgat orhan sana yani bana )))

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