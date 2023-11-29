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MGK Bildirisi: "Komşumuz Irak'la iş birliğimiz, başta güvenlik boyutu olmak üzere tüm veçheleriyle gözden geçirilmiş; Filistin meselesinden...

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MGK Bildirisi: "Komşumuz Irak'la iş birliğimiz, başta güvenlik boyutu olmak üzere tüm veçheleriyle gözden geçirilmiş; Filistin meselesinden kaynaklanan gelişmelerin Irak'ın ve bölgenin istikrarına muhtemel tesirleri etraflıca değerlendirilmiştir.

MGK Bildirisi: "Komşumuz Irak'la iş birliğimiz, başta güvenlik boyutu olmak üzere tüm veçheleriyle gözden geçirilmiş; Filistin meselesinden kaynaklanan gelişmelerin Irak'ın ve bölgenin istikrarına muhtemel tesirleri etraflıca değerlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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