MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Çin'den ABD'ye vergi misillemesi

Ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den ABD'ye misilleme

Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Kabir ziyareti esnasında Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuğun kim olduğu herkes tarafından merak edildi. Edindiğimiz bilgiye göre; o çocuk Bahçeli'nin sağ kolu İzzet Ulvi Yönter'in oğlu...

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat tarihinden sonra ilk kez, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Bahçeli, ziyareti sonrasında da parti genel merkezine geçti.

O ÇOCUK KİM?

Kabir ziyareti esnasında bir görüntü dikkat çekti. Bahçeli, dua ettikten sonra eliyle işaret ederek yanına çağırdığı çocuktan Türkeş'in mezarına karanfil bırakmasını istedi. O anları ekranları başından izleyenler bu çocuğun kim olduğunu merak etti. Haberler.com olarak edindiğimiz bilgiye göre; Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in oğlu...

Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

ÇAKARLI ARAÇLA GETİRİLDİ

İzzet Ulvi Yönter'in isminin Kaan olduğu öğrenilen oğlunu çakarlı araçla mezarlığa getirdiği anlar da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.