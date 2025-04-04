Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat tarihinden sonra ilk kez, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Bahçeli, ziyareti sonrasında da parti genel merkezine geçti.

O ÇOCUK KİM?

Kabir ziyareti esnasında bir görüntü dikkat çekti. Bahçeli, dua ettikten sonra eliyle işaret ederek yanına çağırdığı çocuktan Türkeş'in mezarına karanfil bırakmasını istedi. O anları ekranları başından izleyenler bu çocuğun kim olduğunu merak etti. Haberler.com olarak edindiğimiz bilgiye göre; Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in oğlu...

ÇAKARLI ARAÇLA GETİRİLDİ

İzzet Ulvi Yönter'in isminin Kaan olduğu öğrenilen oğlunu çakarlı araçla mezarlığa getirdiği anlar da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.