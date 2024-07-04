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Mehmet Özhaseki aktif siyasi hayatını noktalıyor

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Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aktif siyasi hayatını noktaladığını açıkladı. Özhaseki, hizmet dolu bir ömrün ardından artık siyasete ara vereceğini belirtti.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Milletin malını, menfaatlerini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini Murat Kurum'a devreden Özhaseki'yi Kayseri Havalimanı'nda çok sayıda partili karşıladı.

Burada konuşan Özhaseki, 1994 yılında başladığı siyasi hayatı boyunca zorlu günler geçirdiğini, o günden bugüne kadar hizmet etmek için büyük bir mücadele içine girdiğini söyledi.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ömrümüz hizmetle geçti. Çok büyük projelere imza attık. Buna herkes şahit. Bir taraftan da gece gündüz demeden adeta deli gibi çalıştık. Kötülere hiç yol vermedik ama hayırlı her işin de arkasında durarak, doğru bildiğimiz her işi destekleyerek de mücadelemizi sürdürdük. Özellikle söylemek istediğim konu da şu, insanlar bir vazifeye geliyorlar, ayrılıyorlar. Oradan başı dik ve müsterih olarak ayrılabilmek önemli. Cenabıhakk'ın huzuruna giderken yüz akıyla gidebilmek önemli. Benim de prensiplerim oldu. Onlardan şu ana kadar taviz vermedim. Cenabıhak bundan sonra da verdirmesin. Doğruluktan ayrılmadık. Kamunun, yetimin malını kendi malımızdan ve canımızdan aziz bildik. Milletin malını, menfaatlerini kollamak dışında hiç kimseyi kollayalım diye bir derdimiz olmadı. Çok şükür bugün de artık aktif siyasi hayatı noktalıyoruz."

"Milletimizden helallik diliyorum"

Herkesten helallik isteyen Özhaseki, "Elimiz kardeşlerimizde, buradaki arkadaşlarımızda. Onlar devam edecekler. Biz de onlara dua edeceğiz, destekleyeceğiz. 'İhtiyaç var gel' dedikleri zaman koşarak geleceğiz. Yoksa sessizce geriden duacılar ekibinden dua etmeye devam edeceğiz. Bütün Kayserili hemşerilerimizden tabii ki helallik diliyorum. Milletimizden helallik diliyorum. Benim her türlü hakkım helal olsun. Geriye doğru baktığımda vicdanımı sızlatan bir kötülük hiç yapmadığım gibi hizmetle dolu bir ömrü görmenin de mutluluğu içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

"Aile vakfımızı kuruyoruz"

Bir basın mensubun "Kayseri'de mi yaşayacaksınız, Ankara'da mı olacaksınız?" sorusu üzerine Özhaseki, "Kayserimizde olacağız. Burası bizim baba ocağımız. Her bir köşesinde hatıramız var, hem çocukluktan hem sonraki hizmet döneminden. Hafta başında pazartesi günü vakıf kuruluşuyla ilgili dilekçemizi de veriyoruz. Aile vakfımızı kuruyoruz. Özellikle kimsesiz, yetim ve gariplere burs vermeye devam edeceğiz. Eğitimlerine devam etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Zaten vakıf hizmetlerinden gelmiştim. Yeniden vakıf hizmetlerine dönüyorum. İnşallah böylece ömrümüzü tamamlarız." dedi.

Kaynak: AA / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Çevre Politika Güncel Haberler

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