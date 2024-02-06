Mansur Yavaş, depremzede ailelerle bir araya geldi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremzede aileler ile Ankara'da bir araya geldi. Yavaş, "Allah korusun ülkemizin başka bir yerinde veya Ankara'da böyle bir sorun yaşansaydı sizler de bizim elimizden tutacaktınız. Türk milletinin büyüklüğü burada" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara'da ikamet eden depremzedeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gazi Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Deprem felaketinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Mansur Yavaş, depremde evlerini kaybedip Ankara'ya gelen depremzedelere rahat olmaları gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

"Çocukların okul ihtiyaçları için bütün personelimiz sizin emrinizdedir. Yeter ki rahat olun. En azından burada sıcak bir yuva içerisindesiniz. Orada bir kısmı konteynerde bir kısmı çadırda rahat edemiyor. Ama burada bulunduğunuz müddetçe hiçbir şekilde hiçbir eksiğiniz olmadan biz yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bizim yaptığımız görevimiz. Allah korusun ülkemizin başka bir yerinde veya Ankara'da böyle bir sorun yaşansaydı sizler de bizim elimizden tutacaktınız. Türk milletinin büyüklüğü burada. Biz burada karşılıklı dayanışma içerisinde kime ne düşüyorsa herkes kendi görevini yapmaya çalışıyor. Biz de kendi görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunu da en iyi şekilde yapıp sizlerin rahat etmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sık sık görüşeceğiz. Tekrar ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Ardından etkinliğin olduğu tesisten ayrılan Yavaş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kapıda vatandaşların dertlerini dinleyen Yavaş, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.