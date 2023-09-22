Malatya'da tarım arazilerinin imara açılması tartışması

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin imara açılarak konut alanına dönüştürüldüğünü ve buradaki pek çok binanın 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini haberleştiren Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş hakkında soruşturma açıldı. Demirdaş, "Bu binaların son durumu da herkes tarafından biliniyor ancak buna rağmen bir belediye başkanının, sırf kendisini kurtarmak amacıyla bir gazeteciyi hedef göstererek suç duyurusunda bulunması ne kadar doğru" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da en çok hasarın oluştuğu bölgelerden biri olan Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki evlerin ağır hasar almasının ardından, 25 Şubat'ta Sözcü Gazetesi bölge muhabiri Evren Demirdaş, konuyu gündeme getirmişti. 25 Şubat 2023 tarihinde Sözcü gazetesi internet sitesinde yayımlanan 'Tarım alanını imara açıp binalar dikmişlerdi… O binalar depremde kullanılmaz hale geldi' başlıklı haberin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dönemin belediye başkanı Hüseyin Cemal Akın tarafından suç duyurusunda bulunulduğu ve Gazeteci Demirdaş hakkında 'kamu görevlisine haksız suç isnadı, hakaret ve iftira' gerekçesi ile soruşturma açıldığı öğrenildi.

"HAFTAYA İFADE VERMEYE GİDECEĞİM"

Evren Demirdaş şunları söyledi:

"6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Malatya'ydı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesinde tarım arazileri ve kayısı bahçeleri imara açılması sonrasında oralara inşa edilen milyonluk daire deprem sonrasında ağır hasar aldı ve kullanılmaz hale geldi. Olay sonrasında 25 Şubat'ta 'Tarım Alanını İmara Açıp Bina Dikmişlerdi.. O binalar depremde kullanılmaz hale geldi' başlıklı haberimin ardından bu haberle ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten ile yetkili isim olarak görüştüm. Bedir Bey Bostanbaşı'ndaki tarım arazilerinin ve kayısı bahçelerinin Ak Partili belediye başkanları döneminde imara açıldığını ve burayı imara açanlar arasında Malatya eski belediye başkanı Hüseyin Cemal Akın'ın da olduğunu ileri sürmüştü. Özten'in açıklamalarının ardından konunun muhatabı olan Hüseyin Cemal Akın'ı aradım ve iddiaları kendisine sordum ancak kendisi olayları, açıklamalarının yazılmamasını istedi. Cemal Akın bey, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'kamu görevlisine haksız suç isnadı, hakaret ve iftira' hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Durum avukatlarım aracılığıyla bana iletildi ve ben büyük bir ihtimalle bu hafta savcılığa ifade vermeye gideceğim.

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMEYE ÇALIŞMASI NE KADAR DOĞRU?"

Şimdi şöyle bir durum var; Malatya herkesin bildiği Türkiye'deki tüm gazetecilerin bildiği bir bölge ve gerçekten de o bölgede tarım arazilerine yapılmış binalar mevcut. Bu binaların son durumu da herkes tarafından biliniyor, ancak buna rağmen bir belediye başkanının, sırf kendisini kurtarmak amacıyla bir gazeteciyi hedef göstererek suç duyurusunda bulunması ne kadar doğru? Bu tartışılır. Tabii ki Türkiye bir hukuk devletidir. Kendisi de hukuka uygun bir şekilde hakkımda suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak keşke bu iddialara, kendisinin oradaki tarım arazilerine kayıtlı bahçelerini imara açıp açmadığına dair iddialara cevap verseydi ve hatta bunu görseydi daha iyi olurdu. Sayın Akın bu iddiaları cevaplamak yerine, bu konuyu gündeme getiren gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunarak kendisini aklamaya çalışmıştır. Yakında bu konuyla ilgili de kovuşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek. Bu süreçten sonra da eğer kovuşturmaya gerek olmadığı takdirde, herhangi bir ceza almadığım takdirde, ben de kendisi hakkında manevi tazminat davası açacağımı buradan bildiriyorum."