Malatya'da 35 tabanca ve 12 tüfek ele geçirildi, 9 kişi tutuklandı

Malatya'da yapılan uygulama ve denetimlerde 35 tabanca ile 12 tüfek ele geçirildi. 27 kişi gözaltına alındı ve 9'u tutuklandı.

MALATYA'da, polisin yaptığı uygulama ve denetimlerde 35 tabanca ile 12 tüfekle yakalanıp, gözaltına alınan 27 kişiden, 9'u tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yaptıkları uygulama ve denetimlerde şüpheli 27 kişi durduruldu. Yapılan aramalarda 35 tabanca ile 12 tüfek ele geçirildi. 27 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Kalan 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Seçkin Kılıçaslan, son bir hafta içerisinde Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapmış oldukları çalışmalarda toplam 35 tabanca 12 av tüfeği alındığını belirterek, "Bunlarla ilgili 27 şahıs yakalanmış, adliyeye çıkarılan şahıslardan 9'u tutuklanmış. Bu görmüş olduğunuz silahların bazıları son bir haftada meydana gelen silahlı yaralama olayının faillerinden alışmış silahlar. Kimisi aile içi şiddetle ilgili, uygulamalarda, yunus ekiplerimizin, güven timlerimizin, ilçe devriye ekiplerimizin, soruşturma büro amirliğinin yapmış olduğu şok uygulama ve baskınlarda ele geçirilen silahlar. Bizim teşkilatımız da 6 Şubat'tan beri bizde depremzedeyiz. Ekiplerimizin çocukları, arkadaşlarımızın çoğunun çocukları yanında yok, konteynerde kalanlar var. bizim görevimiz bu, 7 gün 24 saat Malatya'nın asayişi ve güvenliği için görevimizin başındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Daha güzel şeyler yapacağız" (DHA)