Malatya'da 210 konteynerden oluşan Korepck Mahallesi törenle açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Kaynarca Mahallesi'nde, 210 konteynerden oluşan Korepck Mahallesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güney Kore Belediyeler Birliği ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği işbirliği ile Malatya'da 202 yaşam konteyneri ve 8 idari konteyner olmak üzere toplam 210 konteynerden oluşan Korepck Mahallesi'nin açılışı yapıldı.

Programda konuşma yapan AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, "Yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin ardından, devam eden iyileştirme çalışmalarımıza bir halka olması için, tarihsel dostluğumuz içerisinde devam eden işbirliğimize, dostluğumuza ve kardeşliğimize yeni bir zincir eklemek adına Kore'nin ve diğer paydaşlarla sunmuş olduğu katkıya istinaden ortaya çıkan bu eserden dolayı şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu değerli eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Park Pck NGO Temsilcisi Gui Whan ise, "Kore'de Pck direktörlüğü yapmaktayım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Güney bölgesini vuran büyük depremlerin üzerinden tam 9 ay geçti. İyileştirme çalışmaları halen devam ediyor. Malatya Valiliği'ne, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne, AFAD Başkanlığı'na, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Koreliler Dernek Başkanı Young Hoon Kim ise, "Buraya gelen bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Kore ile Türkiye arasındaki ilişki Kore Savaşından itibaren devam etmektedir. Kore Dernek Başkanı olarak bu felaketin ardından sadece Malatya'da değil Kahramanmaraş'ta, İskenderun'da, Hatay'da aynı şekilde konteyner mahallesi oluşturmaya çalıştık. Koreliler neden Türkiye'de bu faaliyeti gösteriyor diye merak edenler vardır. Aslında biz burada size destek için değil geçmişte sisin bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı o borcun bir kısmını kapatmaya çalışıyoruz. Kore Savaşında Türkiye'den gelen askerler sadece savaşa katılmadılar. Türk askerleri hem savaştı hem de sokakta kalan Koreli çocuklara da sahip çıktınız. Sahipsiz kimsesiz çocuklara ev yaptınız, elbise verdiniz, yemek verdiniz. Koreli olarak bu olayı hiçbir zaman unutmam mümkün değil. Burada yapılanları destek diye bahsetmeyin biz Koreli olarak borcumuzu kapatmaya çalışacağız. Bunlar geçici konutlar inşallah en kısa sürede yeni konutlarınıza dönmenizi diliyorum. Gayret gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de ne kadar iyi çalıştığını biliyoruz. Geçici konutların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem de, "Türkiye, Güney Kore'yi 11 Ağustos 1949'da tanımıştır. Türk ve Kore halklarının dostluğu, yakın geçmişte Kore Savaşı ile perçinlenmiş, cephede kader birliği yapan iki millet arasında coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran kalıcı insani bağlar kurulmuştur. Türkiye ile Güney Kore arasında "kan kardeşliği" olarak adlandırılan bu ilişki, 2012 yılı itibarı ile dış ilişkiler alanında "stratejik ortaklık" düzeyine taşınmış ve ikili ilişkilerimize yepyeni bir vizyon kazandırılmıştır. Kore ile ekonomi alanında da güçlü bağlarımız var. Örneğin, 2016 yılında Türkiye, Güney Kore'ye 519 milyon ABD Dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 6,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Malatya'dan da çok sayıda hemşerimiz Kore Savaşına katılmış, şehit vermiş, gazi olmuşlardır. Malatya'dan Güney Kore'ye 2020 yılında toplam 73 bin 248 kg kuru kayısı ihraç edilmiş ve karşılığında 227 bin 607 dolar gelir elde edilmiştir. Bu rakamların daha da yukarılara taşınması noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Malatya ile Güney Kore arasında ticari ilişkilerin yanı sıra kültür ve turizm alanında da işbirliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Güney Kore Belediyeler Birliği ile Türk - Kore Kültür İletişim Derneği işbirliği ile Malatya'da 202 adet konteynerden oluşan bir mahalle kuruldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'ya ya Güney Kore Belediyeler Birliği ile Güney Koreli iş insanları tarafından depremin yaralarını sarmak amacıyla 'Güney Kore Konteyner Mahallesi' kurulması Türk- Güney Kore kardeşliğinin daha da pekişmesine neden olmuştur. Açılışını yapacağımız Kore konteyner mahallesinde Güney Kore'nin kültürel, sosyal ve tarihsel dokusunu yansıtacak bir kültür merkezi de bulunuyor. Bu merkez ile Türkiye ve Kore arasında sosyal, kültürel etkileşimler daha da artırılmış olacaktır. Güney Kore ile eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Güney Koreli kardeşlerimiz 1950'lili yıllarda Türk Birliğinin Güney Kore'de, Güney Koreli kardeşlerimizle birlikte orada, Güney Kore topraklarını savunması noktasında büyük fedakarlıklar gösterildi. Güney Kore ile dostluk bağımız o dönemden bu zamana kadar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle Güney Koreli kardeşlerimizin böyle bir felakette bizim yanımızda olmaları ve her konuda bize destek vermelerinden dolayı Güney Koreli kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Güney Kore Belediyeler Birliğinin Türkiye Temsilcisi olarak Malatya'ya gelip, Malatya'daki depremin yaralarının sarılması noktasında, 'biz neler yapabiliriz?' anlayışı içerisinde görev talep etmeleri, bizi son derece memnun etmiştir. Bu anlamda tekraren teşekkür ediyoruz. Türkiye- Güney Kore kardeşliği ilelebet devam edecektir. Malatya'nın depremden gördüğü zararların giderilmesi noktasında ve bu felaketin yaralarının sarılması noktasında ve vatandaşlarımızın barınması noktasında yaptıkları 'Güney Kore Konteyner Mahallesi'nin hemşehrilerimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Vali Vekili Osman Kural ise yaptığı konuşmasında, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde Malatya dahil birçok ilde can ve mal kaybı yaşandı. Bu zor süreçte her felakette sıkıntı ve zorlukta bir başka ülkenin derdine derman olan ve zor zamanlarda kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmayan ülkemiz kendisi doğal afetler nedeniyle sıkıntıya düştüğü bu zor günlerde vefalı dostlarını ve hayırsever Sivil Toplum Kuruluşlarını yanında görmekten dolayı büyük mutluluk duymaktadır. Deprem sürecinde ulusal ve uluslararası birçok yardım kuruluşu depremden etkilenen illerimize yardımlar yapmışlardı. Bunlardan en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz vatandaşlarımızın yaşamlarını sağlıklı ve sürdürülebilir kılacak olan konteyner bağışları olmuştur. Burada bulunan konteynerler vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçene kadar aileleri ile birlikte kendilerine huzurlu bir yuva ve ev olacaktır. Böyle bir organizasyonu planlayarak hayır sahiplerini bir araya getiren ve Malatya'mıza bu konteyner kentin yapılmasına vesile olan Türk-Kore Kültür İletişim Derneği başta olmak üzere maddi ve manevi desteği olan Koreli kardeşlerimize tüm kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Kore gazilerine karşı bir vefa borcudur"

Malatya'ya ilk defa 2021 yılında eşiyle birlikte geldiğini ve öğrendiği Türkçe ilk kelimelerden birinin "Kayısı" olduğunu ifade eden Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won İk LEE, "Malatya Valisi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanıyla görüşmüştüm. Çok güzel anılarım oldu. Büyükşehir Belediye Başkanıyla, Ankara'da bir kültür etkinliğine katılmıştık. Bu yüzden Malatya benim için özel bir şehir. Depremlerden sonra ben de sizin kadar üzüldüm. Malatya'ya gelmeden önce dün Diyarbakır'daydık, sabah da Adıyaman'ı ziyaret ettik. Kore ve Türkiye'nin dostluk ilişkileri temelinde Kore gazilerinin Kore Savaşı'na katılması, onların göstermiş oldukları fedakarlık ve katkılar yatmaktadır. Kore hükümeti ve Kore halkı tarafından bu konteyner kentin inşa edilmesi, Kore gazilerine karşı bir vefa borcudur. Kore ve Türkiye birbirine zor zamanlarda el uzatan gerçek dosttur. Kore tarafından yapılan bu yardım, sıradan bir yardım değil. 70 yıl önce Kore gazilerinin bizi korumak için göstermiş oldukları fedakarlığa karşı bir vefa borcudur. 6 Şubat depremi büyük bir felaketti. O zaman sadece Kore hükümeti değil, Kore halkı da bağış yaptı" ifadelerini kullandı.

"Yapacağımız destekler sadece konteyner kentle kalmayacak"

6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgelerindeki diğer illere de yardım ve desteklerde bulunduklarını belirten Won İk LEE, "Hatay-Antakya'daki konteyner kent, Kore hükümeti tarafından desteklendi. Hatay-Antakya'daki konteyner kenti hem Türkiye'de bulunan Koreliler Derneği hem de Yurt Dışında Bulunan Koreliler Derneği işbirliği ile yapıldı. Kahramanmaraş'ta bulunan konteyner kent ise Türk Kızılay'ı ve Kore Kızılay'ının işbirliği ile yapıldı. Bugün açılışını yaptığımız Kore Pck Mahallesi, Kore'deki bir dini grubun bağışlarıyla yapılan bir konteyner kenttir. Tüm bu bağışlar Korelilerin, Türkiye'ye karşı sevgisinin ve Kore gazilerinin fedakarlıklarına karşı tek yürek olduğumuzun göstergesidir. Depremin ardından iki gece sonra Hatay'da arabada kalmıştım. Koreli arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinden sonra hem çadır hem yardım paketlerini ulaştırdık. Yaptığımız görüşmelerde en çok konteynere ihtiyaç olduğunu söylediler. Konteyner kentlerde depremzedelerin normal hayatlarına tekrar dönmelerini ve kendilerine güzel bir yuva olmasını diliyorum. Yapacağımız destekler sadece konteyner kentle kalmayacak. Depremzedeler normal hayatına dönene kadar bizim yardım ve desteklerimiz devam edecek. Depremzedelerin, geçmişten daha sağlıklı günler yaşamasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA