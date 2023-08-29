Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Filistinlilerin Yanında Olduğunu Belirtti

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Filistinlilerin yanında olduklarını ve bağımsız devletlerini kurma hakkına destek verdiklerini belirtti. Libya'nın İsrail'le normalleşme karşıtı politikasına vurgu yapıldı.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libyalıların Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

TM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş'un geçen hafta İtalya'da İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı ve görevden alınmasına neden olan görüşme ele alınırken, Libya'nın İsrail'le normalleşme karşıtı politikasına vurgu yapıldı.

Salih, Libya halkının Filistinlilerin yanında olduğunu ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkına destek verdiğini belirtti.

TM'nin İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu dile getiren Salih, Menguş-Cohen arasındaki görüşmenin de kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ruhi Fettuh da Libya halkının, adil Filistin davasından yana durmamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Menguş'un, İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi tepki çekmişti

İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesi nedeniyle görevden almış ve hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Gelişmenin kamuoyunda duyulması Libya genelinde büyük tepki çekerken, ülkede başkent Trablus'un yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmiş ve siyasi ve toplumsal kesimlerden Menguş'u kınayan açıklamalar gelmişti.

Libya, İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportunda "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir." notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabi.

Libya'daki 1957 yılı 62 sayılı "İsrail'i Boykot Kanunu" adıyla bilinen yasanın ilk maddesinde "Gerçek ya da tüzel kişilerin, İsrail'deki kişi veya kurumlarla, onlara bağlı çalışanlarla herhangi bir anlaşma yapması yasaktır." ifadesi yer alıyor.

Kanunun 7. maddesinde buna aykırı davrananların "3 yıldan az, 10 yıldan çok olmamak kaydıyla hapis cezasına çarptırılacağı" kaydediliyor.