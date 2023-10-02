Libya'da seçim yasaları taslakları onaylandı

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM), Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin ülkede seçimlerin yapılması için hazırladığı yasa taslaklarını onayladığını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM), Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesinin ülkede seçimlerin yapılması için hazırladığı yasa taslaklarını onayladığını duyurdu.

TM Sözcüsü Abdullah Belhık, Meclis üyelerinin Bingazi'deki toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, TM; devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için 6+6 Komitesince hazırlanan seçim yasa taslaklarını oy birliğiyle kabul etti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde değişiklik yapmak üzere Fas'ta toplantılar düzenlemişti.

Toplantılar sonucunda Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasa taslaklarını 3 Haziran'da kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslaklarının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.