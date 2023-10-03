Libya'da askerlerin adaylığına engel olmayan seçim yasası onaylandı

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Devlet Yüksek Konseyi'nin onayladığı Devlet Başkanı Seçimi Yasası'nın askerlerin adaylığına engel olmadığını söyledi. Salih, yasanın ülkenin içinden geçtiği tüm şartları ve durumları göz önüne aldığını belirtti.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Devlet Yüksek Konseyi'nin onayladığı Devlet Başkanı Seçimi Yasası'nın askerlerin adaylığına engel olmadığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Bilyahik, Facebook'taki resmi sayfasından Bingazi kentindeki TM'de seçim yasası oylaması için düzenlenen oturum sonrasında Salih'in konuşmasını yayımladı.

Salih, konuşmasında, seçim yasalarını hazırlamakla görevli 6+6 Komisyonu ve Devlet Yüksek Konseyi tarafından onaylanan Seçim Yasası metnini pazar günü teslim aldığını belirtti.

Yasanın askerlerin adaylığına engel olmadığını aktaran Salih, şunları ifade etti:

"Seçim yasalarından sorumlu 6+6 Komisyonu tarafından kabul edilen kanun, bilinen adaylık şartlarını taşıyan hiç kimseyi dışlamıyor. Her vatandaşın asker ya da sivil olsun dışlanmaksızın adaylık hakkı vardır. Seçimlerde kaybeden eski görevine geri döner. Yasa, ülkenin içinden geçtiği tüm şartları ve durumları göz önüne alıyor. Siyasi uygulamada eşitliği sağlamıştır."

Salih, ülkede yönetimi birleştiren bu çalışmadan dolayı 6+6 Komisyonuna teşekkür ederek, yapılan işin başkanlık ve parlamento seçimlerinde Libyalıların arzularını gerçekleştirdiğini vurguladı.

TM Sözcüsü Bilyahik, söz konusu seçim yasasının pazartesi günü düzenlenen oturumda meclis tarafından onaylandığını duyurmuştu.