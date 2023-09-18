Kütahya'da polis ekipleri 'Dar Bölge' uygulaması gerçekleştirdi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Dar Bölge' uygulamasında 376 şahıs ve 221 araç GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda bir askeri firar şahıs yakalandı ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Dar Bölge" uygulamasında toplam 376 şahıs ile 221 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çarşı Mahalle Bekçileri ve Trafik ekipleri ile birlikte 2 amir, 6 resmi ekip (27 Personel),12 ÇMB personeli ve 2 trafik ekibi ile il merkezi Ziraat Mahallesi Ray Sokak Üzerinde ve Dönenler Kavşağında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 376 şahıs ile 221 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 23 ticari taksi kontrol edildi, 18 Motosikletin sorgusu yapıldı, 1 askeri firar şahıs yakalandı. Ayrıca 6 Adet kesici alet, 1 adet muşta ve 1 adet biber gazı ele geçirildi. 4 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca, toplamda 10 şahsa idari işlem, 9 araç sürücüsüne trafik ekiplerince Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - KÜTAHYA