Kütahya'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Kütahya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı protesto edildi.

Zafer Meydanı'nda toplanan STK temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasında İsrail'e tepki gösterip Filistin'e destek çağrısında bulundu. STK'lar adına basın açıklaması yapan emekli öğretmen Ahmet Meşe, "İsrail ne uluslararası hukuk tanıyor, ne insanlık tanıyor. Bunların gözü dönmüş, bu akşam da hastaneleri vurmaya başladı. 5 bin kişinin bulunduğu hastane bombalandı. 500 şehidimiz var. Bunlar ancak güçten anlar" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardandan tekbir getiren grup, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

Filistin'e destek çağrısı, basın açıklamasının ardından yapılan toplu dua ile sona erdi. - KÜTAHYA