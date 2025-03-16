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Kütahya'da Geleneksel Heyman Şenliği Coşkusu

Kütahya'da Geleneksel Heyman Şenliği Coşkusu
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Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlardır süren Heyman geleneği, bu yıl da gerçekleştirilen Heyman Şenliği ile kutlandı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kısa, geleneğin önemine vurgu yaptı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde asırlardır devam eden geleneksel "Heyman Şenliği" gerçekleştirildi.

"Heyman" geleneğinin Hayma Ana'dan gelen bir gelenek olduğunu ve 8 asırdan beri devam ettiğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kısa, "Hükümet Meydanındaki "Heyman Şenliği"nde yönetim kurulu üyelerimiz, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve AK Parti İl Genel Meclis üyemiz Hüseyin Doğan'ın katılımlarıyla güzel bir geleneği devam ettirip "Heyman" standında çocuklara Heyman hediyeleri dağıttık. Bizler de örf ve adetlerimizi korumak, onları unutturmamak gelecek nesillere bunu aktarmak için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz. Bugün çocuklarımız iftardan sonra ellerine aldıkları poşetlerle ev ev, dükkan dükkan dolaşarak Heyman hediyelerini toplayıp "Heyman" mutluluğunu yaşadılar. Bizde AK Parti Emet İlçe Başkanlığı olarak bugün çocuklarımızı ve büyüklerimizi de "Heyman" gününde bu sevince ortak ettik. Bizlere düşen birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde geleneklerimizi yaşatmak olacaktır. "Heyman"ı yaşatmak örf ve adetlerimizi unutturmamak çocuklarımız için çalışmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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