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Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, son zamanlarda X hesabı üzerinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'yi etiketleyerek 'Her şey çok güzel olacak' diyen Katz, Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya çalışıyor.

Son günlerde, X hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, provokatif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

PHOTOSHOPLU FOTOĞRAFLA SALDIRDI

Geçen paylaşımlarında, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'yi etiketleyerek Türkiye'de iç siyaseti karıştırmayı hedefleyen Katz, son olarak Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın photoshoplu görselini yayınladı.

"TÜRK MİLLETİ SİZDEN UTANIYOR"

Sanki Sinvar'la Erdoğan görüşmüş gibi bir algı yaratmaya çalışan Katz, "Erdoğan'ın yeni arkadaşı, Hamas'ın lideri, toplu katliamcı Yahya Sinvar. Türk milleti sizden utanıyor!" diyerek, yine Türk kamuoyuna oynadı.

İşte Katz'ın o paylaşımı;

Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Filistin İstanbul Türkiye İsrail İsrail İsrail Diplomasi Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

VEFA:

Şimdi ben konuyu anlamadım, bu resim gerçek mi, yoksa tamamen gaibe dair bir hayal ürünü mü?..

5
15
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Yasef Behar:

Bu AI ne kadar süper aynı zamanda tehlikeli bunu Photoshop olduğunu yazmazlardı Vallah anliyamazdim sahte olduğuna.

6
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Seyit Keşli:

bu şekildeki paylaşımları Türkiye de kime ne fayda sağlıyor onu iyi tetkik etmek gerekir.

7
0
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Abdullah Atik:

Bunların anlamı Amerika ve İsrail ortaklı Senaryolar ülkemizi resmen savaşa çekmeye çalışıyorlar ..

0
0
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