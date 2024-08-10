Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı

Son günlerde, X hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, provokatif paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

PHOTOSHOPLU FOTOĞRAFLA SALDIRDI

Geçen paylaşımlarında, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'yi etiketleyerek Türkiye'de iç siyaseti karıştırmayı hedefleyen Katz, son olarak Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın photoshoplu görselini yayınladı.

"TÜRK MİLLETİ SİZDEN UTANIYOR"

Sanki Sinvar'la Erdoğan görüşmüş gibi bir algı yaratmaya çalışan Katz, "Erdoğan'ın yeni arkadaşı, Hamas'ın lideri, toplu katliamcı Yahya Sinvar. Türk milleti sizden utanıyor!" diyerek, yine Türk kamuoyuna oynadı.

İşte Katz'ın o paylaşımı;