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Kulisler kaynıyor: Bahçeli önümüzdeki hafta grup toplantısına katılacak

Kulisler kaynıyor: Bahçeli önümüzdeki hafta grup toplantısına katılacak
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Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısına katılacağı iddia edildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman önceki gün yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli yakın zamanda mesaiye başlayacak" demiş, gazeteci Nazlı Çelik de telefon görüşmesi sonrası benzer ifadeler kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süredir rahatsızlığından ötürü ekranlarda görünmüyor. Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'li İsmet Büyükataman, "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" demişti. Aynı şekilde gazeteci Nazlı Çelik'te Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde, "önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti" dediğini belirtmişti. Bahçeli'nin ise bu açıklamalara göre haftaya yapılacak grup toplantısında olması bekleniyor.

SON TOPLANTI 28 OCAK'TA

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir evinde istirahat ediyor. En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 9 haftadır grup toplantısını gerçekleştiremedi. Geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin nisan ayında 'Siyaset ve Liderlik Okulu' organizasyonuna katılacağı belirtilmişti. Ancak Bahçeli'nin haftaya yapılacak olan grup toplantısında olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

"YAKIN ZAMANDA MESAİYE BAŞLAYACAK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Saadet Partisi heyetine bilgi veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" demişti. Aynı şekilde gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile gerçekleştirdiği bayramlaşma telefonunda "İstirahat ediyor. Yakın zamanda mesaiye başlayacak" sözlerini ilettiğini açıklamıştı.

BAYRAM SONRASI İLK TOPLANTI HAFTAYA

Son olarak Emin Çölaşan da Bahçeli'ye ilişkin, "Partinizden yapılan açıklamaya göre bayram tatili sonrasında normal çalışma düzenine dönmeniz bekleniyormuş" ifadelerini kullandı. Bayram sonrası ilk grup toplantısı haftaya yapılacak. Açıklamalara göre Bahçeli'nin 9 hafta aradan sonra önümüzdeki hafta grup toplantısını yapması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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