Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara vardığını ifade ederek, "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara vardığını ifade ederek, "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bazı anlaşmalara vardığını ifade ederek, "Bunlar önemli. İstanbul'da Ukrayna ile yapılan anlaşmalara sadık kalınacak" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika