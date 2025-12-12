Kosova Başbakanı Kurti: "ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeye başladık"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeye başladıklarını açıklayarak "ABD'nin kendi topraklarında görmek istemediği göçmenleri kabul ediyoruz. Yanılmıyorsam, bir ya da iki tanesi zaten burada. 50 göçmeni almayı kabul etmiştik" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'da katıldığı bir televizyon programında Kosova ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve yaşanan görüş ayrılıklarının ağırlıklı olarak Sırbistan ve Sırbistan'a bağlı yapılarla ilgili olduğunu ifade eden Kurti, "ABD, bizden Afganistanlı sığınmacıları kabul etmemizi istediğinde hemen 'Evet' dedik. ABD'ye yönelik yüzde 10'luk gümrük vergisini kaldırdık. ABD'nin kendi topraklarında görmek istemediği göçmenleri de kabul ediyoruz. Yanılmıyorsam bir ya da iki tanesi zaten burada. 50 göçmeni almayı kabul etmiştik" şeklinde konuştu.

"ABD, bazı durumlarda Sırbistan'a karşı fazla katı"

ABD ile muhtemel görüş ayrılıklarına ilişkin açıklamalarında Kurti, ABD'nin bazı durumlarda Sırbistan'a yönelik fazla katı bir tutum benimsediğini de ifade etti. Kurti, "Ancak ABD'nin Sırbistan'a yönelik tutumunun Kosova ile aynı olmasını bekleyemem. ABD, hem Sırbistan'ı hem de Kosova'yı tanıdı. Onlar bizim dostlarımız ve müttefiklerimiz. Vazgeçilmez bir müttefik ve kilit bir ortak. Hatta özel bir dost" dedi.

ABD'nin Eylül ayında Kosova ile stratejik diyaloğu askıya almasının ilişkilere etkisine ilişkin bir soruya verdiği cevapta Kurti, "ABD ile savunma ve güvenlik alanındaki ilişkiler, hiç şu an olduğu kadar iyi olmamıştı. En yüksek seviyeye ulaştık. Bağımsız bir devlet olarak, savunma ve güvenlikte iş birliğimiz en üst düzeyde" ifadelerini kullandı.

"Sırbistan'la diyalog olmadığında hayat durmuyor"

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB öncülüğünde yürütülen diyalog sürecine ilişkin bir soruya Kurti, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğun durması ile Kosova'da hayatın durmadığı şeklinde cevap verdi. Kurti, "Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine aktif bir şekilde odaklanıyorum. Fakat bu süreçte bizden kaynaklanmayan duraksamalar olduğunda, ben de Kosova devletinin normalleşmesi ile ilgileniyorum" şeklinde konuştu.

Kosova hükümeti, bu yıl haziran ayında ABD'nin sınır dışı edeceği 50 göçmeni, kendi ülkelerine gönderilene kadar Kosova'da barındırmayı kabul etmişti. - PRİŞTİNE