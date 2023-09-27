Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Kadınhanı İlçesi'nde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Konya'da Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, alınan bir istihbarat sonrası Kadınhanı İlçesi Kolukısa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ö.T, A.T ve M.T isimli kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 800 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmada yapılan işlemlerinin ardından gönderildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.