Kolombiya, İsrail ile İlişkileri Kesip Saab'dan Savaş Uçağı Satın Alıyor

Kolombiya hükümeti, Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından bakımı zorlaşan eski İsrail uçaklarının yerine İsveçli Saab şirketinden savaş uçağı satın alacağını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından bakımı zorlaşan İsrail yapımı savaş uçaklarının yerine İsveç havacılık ve savunma sanayi şirketi Saab'tan 24 savaş uçağı satın almaya karar verdi. Kolombiya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Carlos Fernando Silva, Saab ile yapılan sözleşmenin detayları üzerinde çalıştıklarını, bu nedenle satın alınacak uçak sayısının 24'ten az olabileceğini ifade etti. Silva, Kfir uçaklarının şimdilik çalışmaya devam edeceğini, İsveç yapımı savaş uçakları geldikçe eski uçakların değiştirileceğini belirtti.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İsveçli şirketle müzakerelerin sürdüğünü doğruladı.

İsrail uçakları, FARC örgütüne karşı operasyonlarda kullanılmıştı

Kolombiya'nın 1980'lerin sonlarında satın aldığı 22 adet İsrail yapımı Kfir savaş uçağı var ve bakımları yalnızca İsrailli firmaları tarafından yapılabiliyor. İsrail uçakları, o dönemde ordu tarafından sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) karşı operasyonlarda kullanılmıştı. Operasyonlar, isyancı grubu barış görüşmelerine zorlamış ve tarihi bir barış anlaşmasıyla FARC, 2016'da silah bırakmıştı. Ülkedeki 60 yıllık iç savaş sonlanırken, bazı FARC üyeleri anlaşmayı kabul etmeyerek ayrılıkçı gruplar kurmuştu. FARC'ın ana gövdesi ise silah bırakıp siyasete geçmişti.

İsrail ile ilişkiler 2024'te koparılmıştı

Kolombiya hükümeti, Gazze'ye saldırıları nedeniyle 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Devlet Başkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmişti. - BOGOTA