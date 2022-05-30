Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı - Haberler

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı
AA - Juan David Moreno Gallego - Politika
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması Gustavo Petro'nun oyunu kullanması Petro'nun açıklaması Vatandaşların tezahüratı BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması
Gustavo Petro'nun oyunu kullanması
Petro'nun açıklaması
Vatandaşların tezahüratı
BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, oyuncu kullanmak üzere Bogota'daki oy merkezine geldi. Ülkede devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
AA / Juan David Moreno Gallego - Politika