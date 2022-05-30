Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı - Haberler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması

Gustavo Petro'nun oyunu kullanması

Petro'nun açıklaması

Vatandaşların tezahüratı

BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, oyuncu kullanmak üzere Bogota'daki oy merkezine geldi. Ülkede devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.