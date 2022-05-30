Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı - Haberler

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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Petro oyunu kullandı

AA - Juan David Moreno Gallego - Politika
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması Gustavo Petro'nun oyunu kullanması Petro'nun açıklaması Vatandaşların tezahüratı BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gustavo Petro'nun gelişi ve vatandaşları selamlaması

Gustavo Petro'nun oyunu kullanması

Petro'nun açıklaması

Vatandaşların tezahüratı

BOGOTA - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçmenler, ülkeyi 4 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, oyuncu kullanmak üzere Bogota'daki oy merkezine geldi. Ülkede devlet başkanlığı 1. tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

AA / Juan David Moreno Gallego - Politika

Güney Amerika Kolombiya Sandık Politika Haberler

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