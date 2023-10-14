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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezi ve okullarda incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sosyal Dayanışma Merkezi ile iki okulda incelemede bulundu. Vali Ekici, eğitim ve sağlık alanındaki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.